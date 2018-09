OL : Aulas félicite l’OM, et ses efforts pour revenir à la hauteur de Lyon

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Après un début de saison inquiétant, l’Olympique Lyonnais n’aborde pas la Ligue des Champions dans les meilleures dispositions.

Il faudra désormais bien jouer sur les deux tableaux, en conservant les chances de qualification européenne pour le prochain tour intactes, tout en redressant la barre en championnat. Car une formation comme l’OM a déjà commencé à engranger des points, et pourrait en profiter pour se faire la belle. Voilà qui ne surprend pas Jean-Michel Aulas, qui a été interrogé sur l’autre « Olympique » par le Dauphiné Libéré, et a expliqué, sur un ton légèrement condescendant, que du bon travail était réalisé à Marseille pour faire aussi bien qu’à Lyon.

« C’est notre concurrent le plus structuré, très populaire. J’ai d’excellentes relations avec Franck McCourt (le propriétaire). C’est vrai qu’il y a eu des désaccords avec Jacques-Henri Eyraud (le président). On s’est expliqué. On a des relations apaisées, mais néanmoins concurrentes. Car mon objectif, c’est de terminer devant Marseille. On est encore en avance sur eux même s’ils font beaucoup d’efforts pour essayer de nous rattraper », a livré le dirigeant rhodanien, dont l’équipe a terminé la saison dernière avec un seul point d’avance sur son rival en championnat. C’est ce qui s’appelle une légère avance, même si l’OM court de son côté après une qualification en Ligue des Champions depuis 5 ans.