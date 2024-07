OL ‍: Aulas en voulait 60 ME, Arsenal ne regrette rien

Houssem Aouar a signé avec Al-Ittihad mardi soir. Une évolution de carrière décevante pour celui que les gros clubs européens convoitaient à l'époque. C'était notamment le cas d'Arsenal qui l'aurait signé sans la gourmandise de l'OL.

Il y a près de 4 ans, Houssem Aouar aidait l'OL à rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions. Le jeune milieu lyonnais était éblouissant au Final 8 portugais, étant notamment passeur décisif contre Manchester City en quart de finale. Après le mini tournoi lisboète, tout le monde voyait Aouar prendre son envol en Europe. Le joueur de l'OL était suivi par des grosses écuries comme Barcelone, Liverpool et surtout Arsenal. En 2020, les Gunners sont passés tout proche d'obtenir la signature d'Houssem Aouar mais ils ne sont jamais tombés d'accord sur le plan financier avec l'OL.

Arsenal offrait 40 millions d'euros pour Aouar alors que les Lyonnais attendaient plutôt 60 millions d'euros. Un écart énorme qui a dissuadé le club londonien. Au vu de l'évolution de carrière du joueur, Arsenal ne regrette plus sa décision. Le Daily Express est revenu sur le cas du joueur, qui vient de quitter la Roma pour Al-Ittihad contre 12 millions d'euros. Le quotidien anglais ironise sur la gourmandise de Jean-Michel Aulas et des dirigeants lyonnais à l'époque.

🟡⚫️✍🏻 Houssem Aouar signed his contract as new Al Ittihad player, same happening now between AS Roma and Al Ittihad.



€12m deal, almost completed. pic.twitter.com/m7Odl0xMSf