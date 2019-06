OL : Aulas avait raison, Ndombele rapportera beaucoup plus que 45 ME

Dans : OL, Mercato.

Alors que plusieurs sources annoncent le départ imminent de Tanguy Ndombele à Tottenham, Jean-Michel Aulas a tempéré.

Le président de l’Olympique Lyonnais a en effet révélé le refus d’une première offre à 45 M€ pour le milieu français. « Depuis on a discuté, il n'y a rien de fait. Je peux vous l'assurer. (…) Combien ça vaut ? Je ne sais pas, mais ça vaut plus de 45 M€ », a estimé le dirigeant, persuadé que le transfert peut même grimper jusqu’à 80 M€ au fil des jours. La demande peut paraître folle et pourtant, le club rhodanien ne sera peut-être pas loin du compte finalement.

Car selon le site de football.london, les deux formations sont sur le point de finaliser l’opération pour environ 69 M€, sans compter les bonus qui pourraient augmenter la somme jusqu’à 83 M€ ! On ignore les conditions de ces options, mais l’OL est en mesure de toucher un sacré montant. D’autant que Tottenham n’est pas réputé dépensier. La preuve, le finaliste de la Ligue des Champions, qui n’a recruté aucun joueur lors des deux derniers mercatos, n’avait jamais déboursé plus de 45 M€ pour une recrue. Autant dire que JMA s’est montré persuasif dans les négociations.