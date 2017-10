OL : Aulas arrogant, Ndombele a été surpris à son arrivée

Dans : OL, Ligue 1.

Parti pour disputer le maintien avec Amiens, Tanguy Ndombele a complètement changé de dimension en rejoignant l’Olympique Lyonnais en fin de mercato.

Parmi les principaux changements remarqués, le milieu de terrain apprécie notamment la ferveur du public du Groupama Stadium. « L’ambiance au stade, l’atmosphère. les supporters sont derrière nous, a commenté l’international Espoirs français dans Le Progrès. On a besoin d’eux. Il y a eu des moments difficiles, car on ne gagnait pas. Mais ils n’ont pas lâché l’équipe. Il faut leur rendre la pareille. Et puis j’ai trouvé de superbes installations pour travailler. »

Mais surtout, Ndombele a fait connaissance avec le célèbre Jean-Michel Aulas. L’occasion pour lui de connaître la véritable personnalité de son président si critiqué. « Franchement c’est différent de le voir en face de soi qu’à la télévision, a comparé le Lyonnais. À la télévision, on peut croire qu’il est arrogant ou autre, mais pas du tout. La première fois que j’ai parlé avec le président, cela m’a fait bizarre. Je l’ai trouvé très humain. » A croire que JMA s’est trouvé un nouveau fan à Lyon, où le dirigeant fait souvent l'unanimité dans le vestiaire.