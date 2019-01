OL : ASSE, Barça, Fékir revient fort et Genesio souffle

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Comme souvent, c’est un OL lunatique qui a évolué sur la pelouse de Toulouse, ce mercredi. Passés au travers de la première partie du match, les joueurs lyonnais ont répondu en accélérant en fin de rencontre pour égaliser à 2-2, et passer tout proche d’une victoire finale. Comme souvent dans ces cas-là, les entrants ont la part belle et cela permet à Nabil Fékir, auteur d’un but et d’une passe décisive, de se distinguer. De quoi rassurer tout le monde à Lyon, où les prestations en demi-teinte du capitaine et sa baisse de régime physique inquiétaient avant le derby et la double confrontation face à Barcelone en toile de fond. Pour Bruno Genesio, la réponse est en tout cas digne d’un champion du monde.

« Il a répondu de la meilleure des manières aux critiques. C'est notre capitaine et il a montré qu'il était là et bien là. Je retiens d'ailleurs la prestation des joueurs qui sont rentrés, ce qui prouve que tout le monde est concerné. Il y a une envie et un état d'esprit dans cette équipe », a souligné l’entraineur lyonnais, qui a aussi pu compter sur un Moussa Dembele très actif sur le front de l’attaque, et qui a lui aussi retrouvé le chemin des filets au bon moment.