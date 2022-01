OL : Après Paqueta, Newcastle s’attaque à un autre lyonnais

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Newcastle est probablement le club européen le plus ambitieux en ce mois de janvier. L'OL pourrait en profiter.

Le club récemment racheté par l’Arabie Saoudite a des moyens colossaux, et compte bien les utiliser en urgence pour se renforcer et aller chercher le maintien en Premier League. Les Magpies cherchent donc au moins 6 joueurs capables d’intégrer le 11 de départ, et cela provoque un engouement et des répercussions dans toute l’Europe. Le marché français est en tout cas particulièrement ciblé, et Newcastle guette donc des opportunités au PSG, à Monaco ou à Lyon notamment. Récemment, l’OL avait reçu une belle offre pour son joueur vedette Lucas Paqueta, mais le joueur comme le club ont d’emblée refusé l’idée d’un deal et tout est resté en l’état. En revanche, Lyon serait favorable à un départ de Houssem Aouar, qui a un bon de sortie mais ne l’a toujours pas utilisé, faute d’avoir trouvé la bonne offre ou le bon point de chute. Mais c’est un autre joueur qui est désormais visé par le club anglais : Moussa Dembélé.

Moussa Dembélé, que faire en cas de grosse offre ?

L’attaquant a l’avantage d’avoir un profil taillé pour la Premier League, où il s’était d’ailleurs révélé du côté de Fulham. Son apport à Newcastle est donc jugé intéressant, au point de provoquer une offre ? C’est ce que sous-entend Le Progrès, même si Peter Bosz risque de ne pas aimer cette rumeur. S’il n’a pas forcément une confiance aveugle en Dembélé, il est déjà privé d’Islam Slimani pendant la durée de la CAN, et cherche plutôt à renforcer son secteur offensif plutôt qu’à l’affaiblir. Il reste à savoir ce que ferait l’OL si une grosse offre arrivait réclament pour Moussa Dembélé, que Lyon avait fait venir à l’été 2018 pour 22 millions d’euros tout de même.