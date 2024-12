OL ‍: Anthony Lopes quitte Lyon pour Nantes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Placardisé à l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes s'apprête à quitter son club de toujours. Le gardien de but est attendu au FC Nantes.

C'est un improbable jeu de chaises musicales qui devrait permettre à l'OL de se débarrasser d'Anthony Lopes, ce que souhaitait John Textor, lequel a tout fait, sans réussite, pour inciter le portier formé à Lyon à partir l'été dernier. L'Equipe annonce que l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes sont proches de s'entendre pour que Lopes rejoindre le club de Waldemar Kita via un contrat de six mois avec une option pour deux saisons supplémentaires. Alban Lafont ayant été relégué sur le banc de touche nantais depuis quelques matchs, Anthony Lopes deviendrait alors le portier numéro 1 des Canaris, puisque la doublure de Lafont, Rémy Descamps, était parti à Lyon l'été dernier afin de devenir le numéro 2 derrière Lucas Perri. Le nom du gardien international portugais avait déjà circulé du côté de la Beaujoire l'été dernier, mais l'affaire ne s'était pas faite.

Cette fois, c'est la bonne, confirme le quotidien sportif, qui précise que dans le même temps, Alban Lafont va quitter le FC Nantes dès ce mercato d'hiver. Placardisé depuis de longs mois, puisque Pierre Sage l'avait poussé dans les tribunes à la demande de ses dirigeants, Anthony Lopes va donc découvrir un nouveau club à l'âge de 34 ans, lui qui a été formé et qui a fait toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Interrogé sur le comportement des dirigeants de l'OL à son encontre, Anthony Lopes n'avait pas caché son amertume à l'automne dernier : « Je ne comprends rien à tout ça. Je ne pense pas comme ça donc je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas eu d'explications. À partir du moment où on ne me reproche rien sportivement et sur mon implication tout au long des semaines, comment je peux le comprendre ? Si je n'avais pas été à la hauteur sur la fin du Championnat, vu les enjeux, je serais sorti de l'équipe bien avant ». Dès le début de l'année 2025, il pourra de nouveau montrer à la Ligue 1 qu'il n'a pas perdu son talent durant cette longue pause, c'est du moins ce qu'espère le FC Nantes.