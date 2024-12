OL ‍: Anthony Lopes humilié jusqu'au bout

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait des choix forts l'été dernier lors du marché des transferts. Anthony Lopes a notamment été évincé de son poste de numéro 1.

Anthony Lopes est assurément un gardien de but qui aura marqué l'histoire de l'OL. Le Portugais est un enfant de Lyon et a toujours porté fièrement le maillot rhodanien. Mais voilà, les histoires d'amour finissent parfois mal et Anthony Lopes ne dira pas le contraire. L'été dernier, la direction des Gones avait fait le choix fort d'installer Lucas Perri comme numéro 1. Rémy Descamps a même été recruté pour passer devant Lopes dans la hiérarchie. Car le message était clair pour le Lusitanien : partir avant la fin de son contrat, qui se termine en juin 2025. Mais voilà, Lopes a préféré rester et ne pas s'asseoir sur ses émoluments. Pour autant, son traitement a de quoi interloquer...

Lopes, ça tourne à la catastrophe

Ces dernières heures, Le Progrès est revenu sur les flops de la saison. Et le média a logiquement pointé du doigt le comportement des Gones avec Lopes, qui a disputé 489 matchs avec l'OL tout de même : « La gestion d’Anthony Lopes... Sous contrat jusqu’en 2025, Anthony Lopes quittera dans quelques mois l’OL après une saison blanche. Et peut-être sans l’hommage qu’un pur gone qui a tant donné à son club formateur et de cœur aurait mérité. Le gardien aurait pu (dû ?) s’en aller l’été dernier au lieu de sécuriser la dernière année de son juteux contrat, et le club ne lui a fait aucun cadeau, en recrutant par exemple Descamps au poste de remplaçant de Lucas Perri et en l’éloignant de toute compétition. Une gestion incompréhensible pour plusieurs anciens du club, dont Grégory Coupet ». Reste désormais à savoir si le public lyonnais lui réservera un hommage dans les prochaines semaines et où Lopes pourrait ensuite rebondir. A 34 ans, son expérience pourrait rendre service à pas mal de clubs.