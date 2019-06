OL : Annoncé partant, Marcelo craque et s’en prend aux supporters

Après une première saison aboutie en Ligue 1, Marcelo (32 ans) vient de terminer un exercice beaucoup plus compliqué.

Aux côtés de Jason Denayer, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais n’a clairement pas été à la hauteur. Et s’expose à un nouveau statut de remplaçant si le club rhodanien parvient à ses fins. En effet, le recruteur Florian Maurice a confirmé qu’il était bien à la recherche d’un renfort en charnière centrale. De quoi pousser le Brésilien vers la sortie ? En tout cas, certaines rumeurs le renvoient dans son ancienne équipe du Besiktas, ce qui ne déplairait pas aux supporters lyonnais mécontents de son rendement.

Cela n’a pas échappé à Marcelo qui s’est légèrement emballé dans son coup de gueule. « Ce qui est drôle, c'est que les mêmes personnes qui disaient que j'étais le meilleur défenseur du championnat me critiquent maintenant, a lâché le défenseur sur Twitter. Si je réalise une bonne saison, ils m'applaudiront, tous des hypocrites ! Oui je resterai à Lyon et je ferai de mon mieux comme toujours. » Autant dire que ce message n’augmentera pas sa cote de popularité au Groupama Stadium.

The funny thing is the same people that said in my first season that I was the best defense in the league and now are talking bad things, if I play a great season this year will clap hands to me , all hypocrites!! 👏🏾👏🏾👏🏾

Yes I will stay in Lyon and I will do my best as always!!