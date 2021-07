OL : Andersen, l'ex-flop qui va sauver le mercato

Dans : OL.

De retour d’un prêt convaincant à Fulham, Joachim Andersen, dont la valeur marchande est repartie à la hausse, devrait être vendu cet été.

Arrivé pour la coquette somme de 25 ME en provenance de la Sampdoria lors de l’été 2019, Joachim Andersen avait réalisé une première saison décevante à l’OL. Prêté pour l’exercice 2020-2021 à Londres du côté de Fulham, le Danois s’est clairement relancé. Malgré la 18e place synonyme de relégation pour les Cottagers, Joachim Andersen a réalisé une très bonne saison, au point de taper dans l’œil de cadors de Premier League. Tottenham suit le dossier de très près. Les arrivées de Fabio Paratici au poste de directeur sportif, et de Nuno Esperito sur le banc, n’ont rien changé aux intentions des Spurs. Selon le Daily Mail, Tottenham reste très intéressé, comme indiqué déjà par le média danois BT au début du mois de juin.

Andersen pour remplacer Alderweireld

Tottenham prépare le départ très probable de Toby Alderweireld. L’élément important du club depuis 2015 veut quitter le nord de Londres, à deux ans de la fin de son contrat. Les Spurs ne vont pas le retenir. Joachim Andersen mais aussi le Français Jules Koundé et Takehiro Tomiyasu de Bologne sont visés. L’OL peut espérer tirer une grosse somme de cette opération. Le transfert d'Andersen pourrait même être amorti, une hypothèse loin d’être crédible au moment de son départ en prêt pour Fulham il y a un peu moins d’un an. Le joueur, en demi-finale avec sa magnifique sélection à l'Euro, est sous contrat jusqu'en juin 2024. La somme de 30 ME avait été évoquée. Une aubaine pour Jean-Michel Aulas et Juninho en cette période. Lyon a commencé doucement son mercato avec les arrivées de Damien Da Silva et de Caio Henrique. Peter Bosz a activé une autre piste pour concurrencer Anthony Lopes en la personne d’André Onana. Le mercato lyonnais va rapidement s'accélérer.