OL : Le pactole pour Andersen, Aulas n'en croit pas ses yeux

Dans : OL.

Sélectionné avec le Danemark pour l’Euro 2021, Joachim Andersen pourrait passer un très bel été.

Dans un groupe avec la Belgique, la Russie et la Finlande, les Danois peuvent avoir un coup à jouer, mais surtout le défenseur central sait qu’il va probablement rester en Premier League. Parti de très loin après une première saison ratée avec l’OL, l’ancien de la Sampdoria a su montrer ses qualités malgré la saison difficile de Fulham, relégué en Championship. Résultat, Lyon ne devrait pas récupérer bien longtemps son défenseur, sur lequel il ne compte pas vraiment pour la saison à venir. A moins que Peter Bosz ne fasse changer tout le monde d’avis, mais ce sera très difficile. Le joueur entend bien continuer l’aventure de l’autre côté de la Manche, et l’OL risque de recevoir des propositions difficiles à refuser. Acheté 24 ME, Andersen pourrait repartir pour… 30 ME. Le média danois BT affirme ainsi que Tottenham avance sérieusement sur cette piste et a même déjà discuté longuement de cette possibilité avec l’entourage d’Andersen. Et cela dès le mois d’avril dernier.

Concernant l’OL, Jean-Michel Aulas pourrait bien se frotter sérieusement les mains puisque la somme de 30 ME est même évoquée pour boucler rapidement ce transfert. Impossible de voir Lyon , à moins d’un véto définitif de Peter Bosz, cracher sur une opération aussi juteuse pour un joueur qui a fait très peur à tout le monde lors de sa première saison en France. Les entraineurs auront donc une belle carte à jouer, sachant que les Spurs devront aussi trouver le leur rapidement, et que ce soit Antonio Conte ou un autre, peut-être la venue d’Andersen sera alors accélérée ou totalement à oublier. Voilà pourquoi le mercato des techniciens est le premier à embraser l’Europe actuellement.