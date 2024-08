OL ‍: Amin Sarr imité par un autre lofteur ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté à Wolfsburg la saison dernière, Amin Sarr a signé au Hellas Vérone mardi. L’attaquant de l’OL pourrait être rejoint par l’un de ses anciens coéquipiers sur les bords du Rhône, Sinaly Diomandé.

Grosse erreur de casting de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, Amin Sarr a trouvé mardi une porte de sortie. L’attaquant suédois a été prêté au Hellas Vérone avec une option d’achat à 5 ME. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien, désireux de se séparer d’un maximum de ses indésirables d’ici la fin du mercato le 31 août. Les cas de Lovren ou encore de Lopes sont régulièrement évoqués, mais Sinaly Diomandé figure lui aussi dans ce loft.

Et a en croire les informations de Gianluca Di Marzio, le défenseur ivoirien pourrait rapidement rejoindre Amin Sarr au Hellas Vérone. Le club italien est effectivement très intéressé par les services de Sinaly Diomandé et un accord pourrait rapidement être trouvé. Il faut dire que l’Olympique Lyonnais ne fera rien pour ralentir les négociations, au point de presque offrir le joueur sur un plateau aux dirigeants italiens. Une somme dérisoire estimée à 1,5 ME est évoquée pour le potentiel transfert de Sinaly Diomandé à Vérone, à condition que le joueur soit d’accord pour rejoindre le club évoluant en Série A, ce qui n’a pas encore été confirmé.