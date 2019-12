OL : Agacé par sa situation, Rafael évite le dérapage de justesse

Dans : OL.

Confronté aux absences de plusieurs latéraux, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia a titularisé Rafael à Nîmes (0-4) vendredi. De quoi redonner le sourire au Brésilien qui vit mal sa situation.

Léo Dubois et Youssouf Koné blessés, Fernando Marçal suspendu, l’Olympique Lyonnais se retrouvait privé de trois latéraux pour son déplacement aux Costières. C’est donc Rafael (29 ans) qui a dépanné sur le côté gauche, avant de céder sa place à la mi-temps à cause du tacle non maîtrisé de Gaëtan Paquiez. Rien de grave selon le Gone, confiant quant à son retour pour le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig.

« Ma cheville a un peu tourné sur le coup, mais j'espère que ça ira pour mardi, a rassuré l’ancien joueur de Manchester United en zone mixte. J'ai vraiment mal, je passerai des examens demain (ce samedi) mais je pense pouvoir récupérer. » Si Rafael tient absolument à revenir, c’est parce qu’il sait qu’une troisième titularisation en une semaine lui tend les bras compte tenu des absences. Un enchaînement rare pour la cible du FC Nantes, seulement alignée à cinq reprises depuis le début de la saison.

Rafael se rattrape bien

Sans surprise, le Lyonnais a du mal à accepter cette situation et ne l’a pas caché au média de son club à Nîmes. « Ça me fait plaisir de retrouver le terrain, a-t-il réagi. Je suis resté ici pour jouer, je ne suis pas resté ici pour... J’aime la ville, j’aime tout, mais bien sûr que je suis resté ici pour jouer. » On notera le joli rattrapage après avoir frôlé la déclaration maladroite qui n’aurait sûrement pas plu en interne…