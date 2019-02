OL : Accrocher le Barça, Lyon a finalement fait un résultat banal

Dans : OL, Ligue des Champions.

Après le match nul obtenu contre le FC Barcelone (0-0) mardi, l’Olympique Lyonnais se contente largement de ce résultat.

Les hommes de Bruno Genesio sont parvenus à rivaliser avec les Blaugrana sans encaisser de but. Un exploit ? Pas vraiment en réalité. Car à partir de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, le Barça n’est pas du tout l’ogre que l’on décrit. En comptant ce huitième de finale aller, le club catalan n’a gagné aucun de ses six derniers matchs à l’extérieur après la phase de groupes ! Le bilan : quatre défaites et deux nuls, pour un but inscrit et treize encaissés.

Le dernier succès loin du Camp Nou remonte au 23 février 2016 sur le terrain d’Arsenal (0-2). Une stat à l’image de la série de Luis Suarez, l’attaquant barcelonais muet à l’extérieur en C1 depuis son but contre la Roma (1-1) le 16 septembre 2015. Pas de quoi inquiéter Ernesto Valverde apparemment. « Je ne pense pas que ce soit facile, il y a de bonnes équipes, Lyon n'a pas perdu », a réagi l’entraîneur du Barça, qui sait pourtant que son équipe pourra difficilement remporter cette compétition avec de telles performances hors de ses bases.