OL ‍: Accord trouvé, Abner fonce à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Hyperactif cet hiver, l’OL a aussi l’intention de renforcer son effectif cet été et pour cela, le board lyonnais fait le choix de l’anticipation. Un accord a ainsi déjà été trouvé pour la signature du latéral gauche du Bétis Séville, Abner.

Le mercato estival commence maintenant pour l’Olympique Lyonnais, qui a d’ores et déjà bouclé la signature d’un latéral gauche dans l’optique de la saison prochaine. Alors que Nicolas Tagliafico sera en fin de contrat en 2025 et que Henrique Silva sera libre dans quelques semaines, l’OL a ficelé la venue d’Abner en provenance du Bétis Séville. A en croire les informations de Fabrizio Romano, un accord total est passe d’être conclu entre Lyon et le club andalou et les derniers détails sont actuellement réglés entre l’OL et le Bétis.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Olympique Lyon are set to sign Abner from Real Betis, here we go soon!



Agreement at the final stages between the two clubs, details being sorted as the Brazilian left back has already agreed personal terms.



Abner will join OL starting from July 1. 🇧🇷 pic.twitter.com/3e78fR5EdP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2024

D’un point de vue contractuellement, tout est déjà ok entre les Gones et le joueur, qui a donné son aval pour rejoindre la capitale des Gaules. Latéral gauche brésilien de 23 ans, Abner est un titulaire indiscutable du Bétis Séville, où il a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saiosn. Lié au club andalou jusqu’en 2029, il va rejoindre la Ligue 1 à la surprise générale et sera Lyonnais dès le 1er juillet selon Fabrizio Romano.

Abner première recrue estivale de l'OL

On ignore pour l’instant le montant de ce transfert mais nul doute que John Textor a fait les efforts nécessaires pour recruter Abner était encore lié au Bétis pour cinq ans. Ce transfert va maintenant poser la question de Lyon au poste de latéral gauche. Malgré sa farouche envie de prolonger, Henrique Silva a peu de chances d’être retenu par le board rhodanien. Quid en revanche de Nicolas Tagliafico, titulaire indiscutable dans l’esprit de Pierre Sage cette saison ? A priori, l’OL ne fait pas un tel effort financier pour que son nouveau latéral Abner soit remplaçant et on imagine mal Tagliafico être conservé pour chauffer le banc, au vu de son expérience et de son salaire. David Friio et Pierre Sage ont encore quelques semaines pour affiner leur stratégie pour ce poste.