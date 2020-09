OL : Accord Lyon-Berlin pour Reine-Adélaïde, le joueur bloque !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais et le Hertha Berlin ont trouvé un accord pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde, mais ce dernier n'est pas emballé et tout semble possible.

Le dossier Jeff Reine-Adélaïde a rapidement évolué ce mercredi puisque RMC annonce que l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec le club du Hertha Berlin pour le transfert du joueur recruté lors du mercato 2019 à Angers. Pour trouver ce terrain d’entente, l’OL aurait accepté une offre de 27ME plus un bonus lié à la possible revente de Jeff Reine-Adélaïde lors d’un futur marché des transferts. Tout est donc ficelé entre Jean-Michel Aulas et les dirigeants berlinois, mais il y tout de même un souci majeur. Le joueur lyonnais n’est pas très chaud pour partir en Bundesliga, préférant toujours rejoindre le Stade Rennais. Loïc Tanzi précise que l’international Espoirs n’a pas encore totalement décidé de son avenir, au point même que le voir rester à l’Olympique Lyonnais n’est plus une option à rejeter.

Et cela alors que Jeff Reine-Adélaïde a clairement fait savoir qu’il voulait partir, ne se sentant plus en confiance à l’OL. Il semble désormais évident que le club rhodanien ne veut pas réellement conserver son joueur, mais a surtout le désir de ne pas l’envoyer à Rennes, histoire de contrarier Florian Maurice. A quelques jours de la fin du mercato estival 2020, le cas Reine-Adélaïde n'est toujours pas réglé, la tendance étant surtout à un départ de ce dernier, il manque juste à trouver s'il s'agira d'un billet Lyon-Berlin ou d'un Lyon-Rennes.