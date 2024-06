OL ‍: 66ME à payer d'urgence, Textor reçoit l'addition

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL espère repartir la saison prochaine avec un nouvel état d'esprit. Si les Gones se sont bien repris lors de la fin du dernier exercice, il reste beaucoup de travail à accomplir cet été lors de l'intersaison.

L'OL sait qu'il vivra un été mouvementé. John Textor va devoir tout faire pour renforcer l'effectif de Pierre Sage, qui devra jouer sur trois tableaux la saison prochaine. Aussi, il faudra gérer les départs. Celui d'Alexandre Lacazette en Arabie saoudite est particulièrement craint. Enfin, concernant les derniers arrivants, il faudra aussi savoir si l'OL lèvera toutes les options d'achat. Car les Gones ont beaucoup usé de cette méthode pour se renforcer au mercato.

L'OL, l'heure des choix forts a sonné

Ça vous manquait tant que ça, la fête des voisins ? pic.twitter.com/0W4EDWxOyX — Olympique Lyonnais (@OL) June 2, 2024

Olympique et Lyonnais fait le point ce lundi sur la situation des joueurs récemment arrivés en prêts avec option d'achat. Car au final, si les Rhodaniens les levaient toutes, il leur faudrait débourser plus de 66 millions d'euros cet été. Il y a le prêt de Duje Caleta-Car, dont l'option d'achat est de 3,6 millions. Ensuite celle de Mama Baldé fixée à 6 millions d'euros. Puis celle d'Ernest Nuamah, qui est de... 25 millions d'euros. Enfin, il y a celles Saïd Benrahma et Orel Mangala, respectivement de 14,4 millions et 17,5 millions. Il y a fort à parier que l'OL ne débourse pas autant et laisse partir certains des joueurs cités plus haut.

Surtout que l'Olympique Lyonnais passera devant la DNCG le 12 juin prochain. Et les promesses ont dû être nombreuses pour s'en sortir et pouvoir se renforcer, notamment l'hiver dernier. Outre le renoncement aux options d'achat, des départs importants devraient être enregistrés. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Johann Lepenant, Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Rayan Cherki ou encore Nicolas Tagliafico sont concernés. Un vrai changement de cycle pour l'OL et ses supporters.