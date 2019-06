OL : 62 ME, Tanguy Ndombélé fonce à Tottenham !

Dans : OL, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

La plus grosse vente de l’histoire de l’Olympique Lyonnais est en marche.

Courtisé de longue date par plusieurs clubs européens, Tanguy Ndombele s’était rapproche de Tottenham ces derniers jours, avec notamment des clins d’œil laissant à penser que les Spurs avaient sa préférence. Et cela se serait concrétisé dans ces dernières heures avec une offre à hauteur de 62 ME ainsi que divers bonus que Jean-Michel Aulas est en train d’accepter. Il resterait quelques détails à régler, mais Gianluca Di Marzio annonce que l’accord est acquis sur le principe entre les deux clubs, tandis que le milieu de terrain serait lui partant pour rejoindre le finaliste de la dernière Ligue des Champions.

La visite médicale pourrait même être programmée prochainement, preuve que les choses sont bien avancées. Il s’agirait bien évidemment d’une vente record pour l’OL, qui surpasserait le récent transfert de Ferland Mendy au Real Madrid, et permettrait de donner une dimension épatante à ce marché des transferts estival. Dès lors, on comprend mieux pourquoi le club rhodanien s’active ces derniers jours pour faire venir du monde au milieu de terrain, avec Jean Lucas de recruté, et Thiago Mendes ainsi que Jordan Veretout et Valentin Rongier dans le viseur.