OL : 5-0 face au PSG, un joueur n’accepte pas

La trêve internationale a permis de faire un peu oublier la défaite et surtout l’ampleur du score, mais l’Olympique Lyonnais reste tout de même sur un revers 5-0 face au Paris Saint-Germain en championnat. Cette rencontre un peu folle a longtemps semblé à la portée des joueurs de Bruno Genesio, qui ont même évolué un temps en supériorité numérique. Mais entre l’expulsion de Tousart et les contres assassins, l’OL a fini par couler pour finalement en prendre 5. Même s’il n’était pas sur la pelouse, et qu’il peine à avoir son mot à dire en cette première partie de saison en raison d’une blessure persistante, Fernando Marçal n’accepte pas une telle déculottée, et il l’a fait comprendre sur le site officiel de son club.

« Ce n’est pas normal de concéder une défaite comme celle-ci. S’il n’y avait pas eu de trêve, on aurait peut-être été énervés et on aurait eu du mal à passer à autre chose. La trêve est donc peut-être arrivée au bon moment. On peut aussi analyser ce qui n’a pas été lors de ce match et travailler pour corriger nos erreurs. On est déjà dans l’obligation d’un résultat contre Nîmes, surtout que le match est à la maison. On va tout donner pour retrouver la victoire. Nîmes est une équipe qui a fait un bon début de saison. Il faudra être très concentré, attentif. On aura besoin de mettre beaucoup d’ingrédients pour battre cette équipe qui n’est pas facile à jouer », a prévenu le Brésilien, qui est enfin apte pour reprendre la compétition après une blessure au mollet qui l’a mis sur la touche, et a surtout permis à son concurrent Ferland Mendy de s’envoler.