OL : 280ME de budget, c'est pas énorme balance JM Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Sur l’antenne de RMC Sport, Jean-Michel Aulas a bien fait rire son auditoire lorsqu’il a osé comparer l’Olympique Lyonnais à un « petit club de province qui essaie d’exister sur le plan national, mais aussi en Ligue des Champions ». Une petite structure qui dispose tout de même d’un budget de 280ME. Mais sur l’antenne de la radio, le président rhodanien a tenu à décomposer ce budget afin que les supporters rhodaniens se rendent compte véritablement du fonctionnement de celui-ci. Et à écouter le boss de l’OL, ce budget est finalement assez trompeur. Et pas si énorme que ça.

« Il faut comparer ce qui est comparable. Contrairement à d'autres, il faut déjà enlever 80 millions liés aux infrastructures. Après, pour financer le stade, on est aussi obligés de vendre un certain nombre de joueurs... Cela paraît énorme mais dans la pratique, il faut savoir décomposer. On investit beaucoup dans la formation et les féminines, ce qui représente 20 millions d'euros. Dans le détail, il n'y a pas d'anomalie. Ce n'est pas merveilleux mais ce n'est pas si mal » a expliqué Jean-Michel Aulas. Des déclarations qui devraient faire bondir de nombreux présidents de petits clubs de province…