OL ‍: 13 joueurs virés pour 90ME ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL se prépare pour son passage devant la DNCG. Cela devrait aller mieux que la saison passée avec les ventes de la LDLC Arena et des équipes féminines. Néanmoins, les Gones devront quand même se séparer de plusieurs éléments.

Conserver l'élan de l'année 2024 et ne pas subir une sortie de piste sur le plan financier. Malgré sa qualification européenne, l'OL n'aura pas un été facile à gérer. Les Lyonnais n'ont d'ailleurs pas encore validé l'étape DNCG. Cet épisode avait été catastrophique l'année dernière. John Textor n'avait pas apporté les garanties financières suffisantes et l'OL avait vu sa masse salariale être encadrée. Le club rhodanien avait été retardé dans l'achat de joueurs, devant vendre Castello Lukeba et Bradley Barcola au mois d'août. En 2024, l'OL semble mieux armé avec la Ligue Europa mais surtout les rentrées d'argent liées aux ventes de la LDLC Arena et d'OL Reign.

Pour être dépensier, l'OL doit écarter du monde

Cependant, cela ne sera pas suffisant pour être tranquille vis-à-vis de la DNCG et pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Le compte X d'informations Media Gones est formel : l'OL doit vendre ou se débarrasser de nombreux joueurs et récupérer plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est indispensable pour être serein financièrement. Media Gones liste pas moins de 13 joueurs susceptibles de partir. Il y a souvent des indésirables, peu utilisés ou très bien payés comme Dejan Lovren, Paul Akouokou, Johann Lepenant et Amin Sarr entre autres.

A l’approche du verdict DNCG, l’OL devra vendre et beaucoup, faire de la place et faire partir les indésirables.



Les valeurs Transfermarkt (pas une vraie référence) des indésirables ou des joueurs bankables sur le départ :



- Caqueret 20m€

- Tagliafico 8m€

- Amin Sarr 4m€… pic.twitter.com/Vc69YYRNi5 — Media Gones™ (@Media_Gones) June 21, 2024

Mais, il suggère aussi de lâcher des joueurs plus importants dans le groupe de Pierre Sage : Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Jake O'Brien, Rayan Cherki et Maxence Caqueret. Ce dernier est vu comme la meilleure valeur marchande du lot. Cette analyse est basée sur sa cote Transfermarkt de 20 millions d'euros. L'OL doit pouvoir récupérer au moins cette somme en théorie. Ces 13 joueurs pourraient rapporter 90 millions d'euros en tout sans compter leurs salaires. Certains noms ne plairont pas aux supporters lyonnais, mais la perspective de vivre un début de saison plus calme que l'année dernière devrait les consoler.