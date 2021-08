OL : 1/10, la note dramatique de Marcelo !

Dans : OL.

Ce dimanche après-midi, l’OL a sombré face à Angers (3-0), pas aidé par une défense très fragile illustrée par Marcelo…

Aligné au côté de Lukeba en défense centrale, Marcelo a vécu un véritable calvaire sur la pelouse d’Angers ce dimanche après-midi. Buteur contre son camp, le défenseur brésilien a été mis en grosse difficulté par Mohamed Ali Cho, l’explosif attaquant d’Angers. La performance de Marcelo a été catastrophique à tel point que L’Equipe lui a accordé la note dramatique de 1/10, une note très rarement distribuée par le quotidien national.

Tous les joueurs ont sombré

« Marcelo 1/10 : Un naufrage, à l’image de son équipe. Il n’a gagné des duels que lorsqu’il était face au jeu, sur des ballons aériens. Il a systématiquement été battu à la course et dans les petits espaces, s’est montré fébrile, et son but contre son camp d’une passe en retrait cadrée a ponctué un match absolument catastrophique » écrit le quotidien national, très cash sur la performance de Marcelo. Mais le défenseur central de l’Olympique Lyonnais n’est pas le seul Gone à subir les foudres du journal puisque la note moyenne des joueurs rhodaniens est de… 3/10.

En attaque, Moussa Dembélé a hérité d’un 2/10, un point de moins que ses compères Karl Toko-Ekambi et Islam Slimani. Le milieu de terrain a également souffert. Enfin en défense, les critiques s’abattent ce dimanche après-midi sur Maxwel Cornet, en instance de transfert, dont le carton rouge a beaucoup a agacé. « Il a apporté de l’animation mais aussi beaucoup de désordre sur le plan offensif car tous les espaces dans son dos ont été avalés avec gourmandise par Cabot et Cho. Averti deux fois logiquement, il a laissé son équipe à dix » a écrit le quotidien national au sujet du défenseur ivoirien, en partance pour Burnley, même si lui préférerait signer au Hertha Berlin.