OL : Déroute totale pour Lyon, la toile s'enflamme

Dans : OL.

Dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a pris une véritable claque avec la lourde défaite concédée sur la pelouse d’Angers (3-0).

Dès le coup de sifflet final, Anthony Lopes tirait la sonnette d’alarme en regrettant la prestation totalement ratée de l’OL. « Rien n'a été positif, on a encore beaucoup de choses à travailler, va falloir relever la tête. Il faut prendre trois points dimanche prochain, ça devient urgent. C'est un début de saison raté. Maintenant il reste deux matchs en août, il faut faire carton plein » a lancé le gardien portugais, dépité par le début de saison de l’OL ainsi que par la passivité assez incroyable de sa défense, illustrée par le match cataclysmique de Marcelo, auteur d'un but contre son camp et dans tous les mauvais coups dimanche à Angers. Mais au fond, quel est le problème ?

La vérité c’est que l’OL a un effectif surcoté et Garcia, Bosz ou qui tu veux, il y a des grandes insuffisances. Il faudra bien du travail au pauvre Bosz… #SCOOL — Bertrand Latour (@LatourBertrand) August 15, 2021

Sur son compte Twitter, Bertrand Latour a ciblé le principal souci de l’Olympique Lyonnais. Et tandis que certaines critiques commencent à tomber sur Peter Bosz, le journaliste de La Chaîne L’Equipe a pointé du doigt la faiblesse de l’effectif à la disposition de l’entraîneur néerlandais. « La vérité c’est que l’OL a un effectif surcoté et Garcia, Bosz ou qui tu veux, il y a des grandes insuffisances. Il faudra bien du travail au pauvre Bosz. Depay, ce n’est pas anodin. Puis, c’est aussi un effectif qui n’a pas fini 2e depuis 2016, malgré le budget » a publié le présentateur du Multiplex de la Ligue 2 sur son compte Twitter, ciblant très clairement l’effectif lyonnais.

Bertrand, avec juste Depay en plus Lyon était champion d’automne avec cet effectif. (Mais beaucoup de différences de forme en plus du vide collectif, en ce moment) — vincent duluc (@vincentduluc) August 15, 2021

Un tweet qui n’a pas manqué de faire réagir Vincent Duluc, suiveur attentif de l’Olympique Lyonnais pour le journal L’Equipe. Et selon l’expérimenté journaliste, la qualité intrinsèque des joueurs ne peut pas être le seul problème dans la mesure où l’OL avait la même effectif la saison dernière, à l’exception bien sûr de Memphis Depay. « Bertrand, avec juste Depay en plus Lyon était champion d’automne avec cet effectif. (Mais beaucoup de différences de forme en plus du vide collectif, en ce moment) » a publié sur Twitter celui qui intervient de manière régulière sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

Zéro doute sur P Bosz. Il garde tout son crédit pour moi ( même si Slimani à gauche…) .

L’OL est faible derrière. Aucun joueur n’a le niveau d’un podium de L1. Manque d’impact athlétique au milieu.

Tout le monde l’a vu. Il va falloir des recrues. — Manu Lonjon (@ManuLonjon) August 15, 2021

De son côté, Manu Lonjon fait partie de ceux qui pensent très clairement que le problème de l’OL est l’effectif. Cela ne fait aucun doute pour l’insider mercato, qui affirme notamment que défensivement, les joueurs de Peter Bosz n’ont pas le niveau des ambitions de leur président Jean-Michel Aulas. « Zéro doute sur P Bosz. Il garde tout son crédit pour moi (même si Slimani à gauche…) . L’OL est faible derrière. Aucun joueur n’a le niveau d’un podium de L1. Manque d’impact athlétique au milieu. Tout le monde l’a vu. Il va falloir des recrues » a publié Manu Lonjon, très septique en ce qui concerne l’effectif lyonnais pour la saison à venir, même si le mercato n’est pas encore terminé.

L'autre génie à gauche il peut attendre le Hertha Berlin longtemps encore, son seul espoir c'est un plantage général des décodeurs TV en Allemagne. — Charly M. (@SeriousCharly) August 15, 2021

Spécialiste de Twitter et de Twitch, @SeriousCharly était quasiment sans voix devant un tel fiasco de l’Olympique Lyonnais à Angers. « Bon eh bien ce fut un plaisir mais moi j'ai coupé et je vais faire autre chose de mon dimanche. Le niveau technique est désastreux, les joueurs sont débiles, et autant il faudra encore et toujours laisser du temps à Bosz vu l'environnement, autant ses choix aujourd'hui sont catastrophiques (sortir Lukeba plutôt que Marcelo, laisser Slimani à gauche, etc). L'autre génie à gauche (ndlr : Cornet) il peut attendre le Hertha Berlin longtemps encore, son seul espoir c'est un plantage général des décodeurs TV en Allemagne » a-t-il publié, totalement désespéré. On l’aura bien compris, l’optimisme n’est pas vraiment de rigueur à l’OL après ce début de championnat catastrophique, ponctué par un point décroché sur six possibles. De toute évidence, il faudra impérativement gagner dans une semaine à l’occasion de la réception de Clermont. Sans quoi la crise ne sera pas loin…