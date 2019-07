Officiel : Lyon vend très bien Rafia à la Juventus

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Libre de tout engagement, Hamza Rafia a comme prévu prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais afin de ne pas partir pour zéro euro. La mission est accomplie puisque son transfert pour la Juventus Turin a été officialisé. Et l’OL récupère ainsi 400.000 euros sur la transaction, 5 ME de bonus éventuels et 20 % d’intéressement sur un éventuel transfert. Un énorme cadeau de la part de la Juventus, qui pouvait très bien recruter l’ancien stagiaire lyonnais gratuitement, mais a tenu à faire ce geste en faveur de Jean-Michel Aulas.