Officiel ‍: L’OL vire Pierre Sage et tout son staff

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pierre Sage a bien été démis de ses fonctions ce mardi matin par l'Olympique Lyonnais.

Gros coup de balai à l’Olympique Lyonnais après un mois de janvier décevant. John Textor a annoncé que Pierre Sage et l’ensemble de ses adjoints avaient donc pris la porte ce mardi matin. « L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe », a livré le club rhodanien, qui tente un peu d’adoucir la pilule même si l’information a fait l’effet d’une bombe sur les bords du Rhône.

Paulo Fonseca arrive

Paulo Fonseca devrait très vite prendre les commandes de l’OL, puisqu’un accord est également annoncé par la presse italienne au sujet de la venue de l’entraineur portugais. Ce dernier pourrait être en charge dès ce jeudi et le dernier match européen de la première partie de saison.