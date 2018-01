Officiel : Deux jeunes de l'OL transférés définitivement en L2

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Prêtés par l'Olympique Lyonnais à Orléans depuis le début de la saison, Gaëtan Perrin et Maxime D’Arpino vont définitivement rester chez le pensionnaire de Ligue 2. En effet, ce samedi soir, l'USO a annoncé les transferts définitifs des deux jeunes de 21 ans formés à Lyon. Devenus des cadres dans le Loiret, Perrin et D’Arpino ont signé jusqu’en juin 2021 avec les jaunes et rouges.