Nuamah après Mangala, Everton va dépouiller l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Everton est bien décidé à aider l'OL à se débarrasser de ses éléments indésirables dans la dernière ligne droite. Les Toffees ont déjà récupéré Orel Mangala en prêt ce soir et Ernest Nuamah devrait suivre rapidement. Le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato affirme qu'un accord a été trouvé entre le joueur et le club de Liverpool. Il ne resterait que quelques détails à régler entre les deux clubs pour un transfert définitif du joueur ghanéen. Nuamah serait vendu pour un prix proche des 30 millions d'euros. Un an après son arrivée triomphante à Lyon, c'est une fin brutale pour l'ailier de 20 ans. Néanmoins, vu son prix d'achat (28,5 millions d'euros), l'OL ne pleurera pas longtemps une si belle vente.