Naples se sert de l'OM pour faire payer l'OL au prix fort

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a un joueur dans le viseur, c'est le milieu de Naples Jasper Lindstrom. Le club italien est très gourmand, et l'intérêt de l'OM interdit presque toute négociation pour la formation lyonnaise.

Plus vraiment habitué à se mesurer à la cour des grands au mercato, l’Olympique Lyonnais a trouvé à qui parler avec Naples. Le club rhodanien cherche à recruter Jasper Lindstrom, milieu de terrain offensif qui n’a pas réussi à crever l’écran avec Naples après sa révélation à Francfort. Le club de Campanie avait déboursé entre 25 et 30 millions d’euros pour le faire venir d’Allemagne, et ne compte pas en perdre une miette. L’intérêt prononcé de l’OL a été bien accueilli en Italie, mais comme souvent, l’OM est arrivé. Roberto De Zerbi apprécie le profil du joueur danois et a envoyé Pablo Longoria aux renseignements. Pour le moment, Lyon a toujours plusieurs longueurs d’avance, mais Naples négocie durement. En effet, Aurelio de Laurentiis, le président du Napoli, propose deux solutions aux recruteurs rhodaniens.

Naples dur en affaire, vers un prêt payant ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jesper Grænge Lindstrøm (@jesperlindstroem18)

Soit un prêt payant élevé de plusieurs millions d’euros avec une option d’achat obligatoire ou non, soit un transfert sec à 25 millions d’euros qui permet de faire une opération blanche pour le club transalpin. L’OL est invité à se décider rapidement, car Naples a aussi besoin de liquidités pour plusieurs autres opérations, et les dossiers avec le PSG pour des ventes de joueur sont encore au stade des discussions lointaines. Le club de John Textor sait donc à quoi s’en tenir, et il reste à savoir si l’OL va être aussi offensif que l’hiver dernier, quand les renforts avaient été recrutés à coup de millions d’euros, y compris dans des prêts payants parfois très onéreux. Une tactique osée qui avait porté ses fruits sur le plan sportif, mais qui semble avoir donné des idées aux autres clubs européens. Un projet dangereux, car le prêt payant est forcément coûteux, et ne garantit pas un achat définitif par la suite. Mais il a aussi le don de limiter les risques, alors que Naples n’a pas pour habitude de baisser ses prix pour finaliser un deal au mercato. C'est peut-être pour Lyon le chemin le plus court pour devancer l'OM.