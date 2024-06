Nantes s'attaque à une jeune pépite de l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Arrivé du PSG l'été dernier, Mahamadou Diawara a été vite titularisé à l'OL avant de disparaître complètement sous Pierre Sage. Cependant, les Lyonnais ne doutent pas du talent du joueur de 19 ans et c'est aussi le cas du FC Nantes.

Dans un été 2023 chaotique sur le plan sportif, l'OL n'avait pas été plus serein au niveau du recrutement. L'ancienne cellule de recrutement avait pris tout et n'importe quoi au mercato et cela a donné lieu à des flops monumentaux comme Diego Moreira et Paul Akouokou. Néanmoins, un jeune joueur avait rapidement apporté satisfaction : Mahamadou Diawara. A 19 ans, le milieu avait signé son premier contrat professionnel à l'OL plutôt qu'au PSG. Le club rhodanien n'avait pas eu à se plaindre au vu des entrées convaincantes de Diawara en première partie de saison. Néanmoins, il a brutalement disparu au moment de la prise de fonction de Pierre Sage. Il n'a joué que trois bouts de matchs avec l'actuel entraîneur de l'OL pour 26 minutes de temps de jeu effectif.

Nantes lance la bataille pour Diawara

Néanmoins, sa cote sur le marché est restée intacte. Sous contrat jusqu'en 2028, Diawara est suivi par plusieurs clubs français et européens. Une formation de Ligue 1 se lance enfin à l'assaut du milieu selon Foot Mercato. Il s'agit du FC Nantes, en quête de jeunes joueurs talentueux à prix réduits. Le club présidé par Waldemar Kita a fait une offre de prêt avec option d'achat pour Mahamadou Diawara. Le franco-malien est l'une des priorités d'Antoine Kombouaré au mercato.

La réponse de l'OL est pour l'heure inconnue. Malgré son faible temps de jeu, le jeune milieu conserve la confiance du staff lyonnais. Diawara comme l'OL considéraient le précédent exercice comme une saison d'apprentissage avant une collaboration sur le long terme. Un prêt en Ligue 1 pourrait lui permettre d'accélérer sa progression tout en restant visible de la direction rhodanienne. Sur le papier, on est donc proche du transfert parfait pour tout le monde : l'OL, Nantes et Mahamadou Diawara.