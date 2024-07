Mikautadze signe à l'OL, ce flop viré dans la foulée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté par l’OL en provenance de La Gantoise pour 14 millions d’euros il y a seulement six mois, Gift Orban devrait être poussé dehors par le club rhodanien après la signature de Georges Mikautadze au mercato.

Attendu à Monaco ces derniers jours, Georges Mikautadze va finalement s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais pour un peu plus de 18 millions d’euros. Un coup de maître de la part du club rhodanien, qui va mettre la main sur l’un des attaquants les plus courtisés de ces dernières semaines. Auteur d’un Euro réussi avec la Géorgie, le buteur du FC Metz était à un pas de s’engager en faveur de l’ASM, mais le dossier a finalement capoté et l’OL a raflé la mise contre toute attente. Fabrizio Romano confirme d’ailleurs ce mardi que tout est en ordre pour la signature de Georges Mikautadze dans la capitale des Gaules.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gift Orban (@giftorban)

Cette arrivée ne sera pas sans conséquence sur la suite du mercato de l’Olympique Lyonnais puisque pour Pierre Sage, il n’est pas utile d’empiler les attaquants et cela même si l’OL disputera l’Europa League la saison prochaine. La plupart du temps, le coach des Gones joue avec un seul avant-centre ce qui signifie que l’attaque est bien trop chargée avec Lacazette, Mikautadze, Baldé ou encore Orban. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile que c’est l’attaquant nigérian, recruté en provenance de La Gantoise il y a six mois pour près de 15 millions d’euros, qui devrait être sacrifié.

Gift Orban déjà sur le départ à l'OL

En effet, le quotidien national indique que le buteur de 21 ans, sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2028, a des courtisans en France et à l’étranger et ne devrait pas être très difficile à revendre lors de ce mercato estival. Certes, ses premiers pas en Ligue 1 ont été laborieux et n’ont pas boosté sa cote. Mais les scouts des clubs intéressés gardent en tête les excellentes performances de Gift Orban en Belgique, ce qui va logiquement aider David Friio à lui trouver un point de chute. De son côté, Pierre Sage peut se réjouir de se coup de maître réalisé par sa direction et compte sur Georges Mikautadze pour être opérationnel dès le début de la saison alors qu’Alexandre Lacazette va manquer le début de la Ligue 1 en raison de sa participation aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. Ensuite, la question se posera pour Pierre Sage de savoir s’il faut associer les deux joueurs ou pas, lui qui a pour habitude de jouer en 4-3-3.