Mercato : Pape Cheikh Diop joue un mauvais tour à l’OL

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Alors que l’Olympique Lyonnais et l’Aris Salonique avaient trouvé un accord pour le transfert de Pape Cheikh Diop, le joueur a refusé de quitter l’OL. Un problème en plus à gérer pour Jean-Michel Aulas.

Cette saison est celle de tous les malheurs pour l’Olympique Lyonnais. En difficulté en Ligue 1 avec une 11e place bien décevante, l’Olympique Lyonnais enchaîne les mauvaises nouvelles dans ce mercato d’hiver. Après le lapin déposé par Sardar Azmoun (sur les tablettes de l’OL depuis l’été dernier) qui vient tout juste de signer au Bayer Leverkusen, Jean-Michel Aulas et l’OL vont devoir garder un indésirable. Pourtant tout était réglé pour que Pape Cheikh Diop quitte le Rhône. Ces dernières heures, Lyon et l’Aris Salonique avaient trouvé un accord à hauteur de 500 000 euros pour le transfert du milieu sénégalais. C'est dire les envies de Lyon de se débarrasser de son joueur pourtant acheté 10 millions d'euros en 2017. D’après Le Progrès, le joueur de 24 ans a refusé de faire ses bagages pour la Grèce alors qu’il ne manquait plus que son accord pour finaliser la transaction.

0 minutes de temps de jeu cette saison en pro

Alors qu’il avait une opportunité de retrouver un temps de jeu digne de ce nom, Pape Cheikh Diop devrait retourner au placard jusqu’à la fin de saison où il sera en fin de contrat. Un départ qui ne rapportera même pas un centime à l’OL si le joueur part libre. Sûrement quelques regrets pour Jean-Michel Aulas et l’OL qui avaient déboursé 10 millions d’euros pour s’attacher ses services en 2017 avant de le prêter par deux fois à son ancien club, le Celta Vigo, et Dijon la saison dernière. Depuis le début de l’exercice 2021/2022, Pape Cheikh Diop n’a pas foulé une seule pelouse en Ligue 1. Son seul match a été disputé avec la réserve lyonnaise en National 2 au mois d’août. La fin de saison sera très longue.