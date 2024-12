Mercato ‍: Les priorités de l'OL l'inquiètent terriblement

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

C'est un mois de tous les dangers qui attend l'OL avec le mercato hivernal. Mis sous pression par la DNCG, le club rhodanien aura besoin de remplir ses caisses. Pourtant, les Lyonnais seraient inspirés de compléter leur effectif selon Sidney Govou.

Plus que jamais, le mois de janvier fait figure de tournant pour l'Olympique Lyonnais. Si la saison dernière le mercato hivernal avait sauvé les Gones de la relégation pour les propulser en Ligue Europa, il faudra ici limiter la casse. Lyon a réussi son début de saison avec une 5e place en Ligue 1 et une entame solide en Ligue Europa. Cependant, les comptes ne sont pas bons et la DNCG exige un apport financier immédiat sous peine de reléguer l'OL en Ligue 2 en fin de saison. Des ventes de joueurs sont indispensables, y compris des cadres. John Textor devra bien calculer son coup puisqu'il veut voir les Lyonnais en Ligue des champions la saison prochaine.

L'OL doit renforcer sa défense selon Govou

Ce dilemme fait suer de nombreux supporters rhodaniens mais aussi Sidney Govou. Consultant pour Canal+ en coupe d'Europe, l'ancien attaquant reste un observateur attentif de son OL. Interrogé par Le Progrès, il admet son malaise concernant le mercato de janvier. Une deuxième période des transferts qu'il juge inutile voire néfaste pour les clubs. Selon lui, Lyon pourrait s'y affaiblir alors qu'il a justement besoin de nouveaux renforts.

Angers en match référence, Clinton Mata parmi ses tops individuels, et Caleta-Car parmi ses flops, de réels progrès palpables dans le jeu… À la trêve, notre consultant Sidney Govou dresse un point d’étape sur la première moitié de saison de l’OL.https://t.co/aZOy5QHXqa — Le Progrès OL (@LeProgresOL) December 25, 2024

« Où se trouvent les priorités lyonnaises, selon moi ? Dans les comptes financiers surtout ! Ce qui va faire que tu recrutes ou non, vends ou non, c’est l’état des finances de l’OL (...) J’ai peur qu’il soit davantage question de ventes que d’achats, alors qu’il y aurait peut-être matière à améliorer le secteur défensif pour stabiliser l’édifice. Certes, l’effectif est large en nombre, mais en qualité, peut-on en dire autant ? Quand le onze type est modifié, l’OL perd qualitativement. En Ligue Europa, après la phase de ligue à 36 équipes, le niveau risque de s’élever », a prévenu Govou dans le principal journal rhônalpin. Une crainte légitime pour une équipe lyonnaise qui ne possède que la 9e défense de Ligue 1 actuellement avec 20 buts encaissés en 15 matchs.