Maxence Caqueret signe à Côme, l’OL récupère 17 ME

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pur produit de la formation lyonnaise, Maxence Caqueret tourne la page de l’OL après une saison très décevante. Celui qui avait explosé lors du Final 8 de Lisbonne en 2020, avait progressivement disparu des schémas de Pierre Sage. Les médias italiens et français annoncent que le milieu de terrain avait passé avec succès sa visite médicale ce dimanche matin, et avait signé cet après-midi son contrat de quatre ans et demi avec la formation transalpine. L’OL récupère 17 millions d’euros dans cette transaction, ce qui est une belle somme pour un joueur certes talentueux, mais qui n’avait pas répondu aux attentes ces derniers mois.