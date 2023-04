Un miracle est possible Govou conseiller spécial de l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a pris le meilleur sur le Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. De quoi donner encore de minces espoirs concernant une place en coupe d'Europe la saison prochaine.

La saison de l'OL est décevante en de très nombreux points. La récente élimination en demi-finale de la Coupe de France a plongé encore un peu plus le club dans la crise et l'incertitude. Cependant, les joueurs de Laurent Blanc veulent terminer la saison de la meilleure des manières possibles. Et mine de rien, l'OL avance bien ces dernières semaines. Contre le Stade Rennais, les Gones ont enchainé un deuxième succès de rang en championnat après une belle victoire face au PSG au Parc des Princes. Au classement, les Rhodaniens ne sont plus qu'à 5 longueurs de la cinquième place occupée par le LOSC. De quoi encore pouvoir croire en une présence lyonnaise la saison prochaine sur la scène européenne.

L'OL européen, tous les espoirs sont permis

▶ Quel est le rôle des leaders dans cette période tumultueuse ? 🔴🔵



🎙 La réponse d'Anthony Lopes au micro d'@OLPLAY_Officiel 📱📺⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2023

Pour Sidney Govou, des espoirs existent encore et même s'ils sont minces, l'OL n'est pas à l'abri d'une belle surprise en cette fin d'exercice, comme il l'a indiqué pour Le Progrès. « Le match contre Rennes, encore une fois, ressemble à la saison de l’OL. (...) Tolisso a été bon, patron, et on l’attend à ce niveau. Lacazette est fidèle à lui-même et Barcola prend de la place, malgré une première mi-temps compliquée, ce qui montre un certain état d’esprit. (...) L’autre point positif, c’est l’opération comptable. Sans dire que Lyon s’est relancé, il n’a pas perdu tout espoir. Quand j’entends dire que l’OL a l’habitude de bien finir, je ne sais pas d’où ça vient car ce n’est plus trop le cas ces dernières années. Quoi qu’il arrive, tu ne peux pas finir en roue libre quand tu joues à Lyon. Encore plus avec l’objectif de finir 5e dans ce championnat tellement bizarre qu’il va se jouer jusqu’au bout. Gagner vendredi à Toulouse, qui est très costaud, permettrait de passer le week-end à regarder tranquillement les autres et leur mettre un peu de pression », a notamment indiqué Sidney Govou, qui sait que l'OL reste un club imprévisible, même s'il serait étonnant de voir les Gones s'en sortir et aller chiper la 5e place.