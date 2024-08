Maitland-Niles n’a pas le mal du pays, Lyon est sa maison

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Alors qu’Arsenal accueille l’Olympique Lyonnais ce dimanche, Ainsley Maitland-Niles va retrouver son club formateur, lui qui évolue chez les Gones depuis l’an dernier. Mais désormais, l’Anglais se sent comme chez lui à Lyon.

L’Olympique Lyonnais achève sa préparation par un match de gala. A une semaine de reprendre le chemin du championnat sur la pelouse du Stade Rennais, l’OL dispute une rencontre de prestige sur la pelouse de l’Emirates Stadium. L’occasion de régler les derniers réglages avant que les choses sérieuses ne reprennent pour les Rhodaniens, qui sont toujours privés d’Alexandre Lacazette. L’ancien Gunner va rater ses retrouvailles avec son ancien club puisqu’il vient tout juste d’être médaillé d’argent avec l'Équipe de France Olympique. En revanche, cette rencontre de fin de pré-saison a forcément un goût particulier pour Ainsley Maitland-Niles. Formé dans le club londonien, il a disputé 132 rencontres professionnelles avec son équipe de cœur avant de partir définitivement l’été dernier pour rallier la France. Le joueur en a profité pour donner ses impressions sur l’année particulière qu’a vécue l’OL l’an dernier.

Maitland-Niles se sent chez lui à Lyon

Le polyvalent joueur de 26 ans est revenu sur son arrivée à l’OL et estime désormais que Lyon est sa nouvelle maison malgré les attaches qu’il a pu garder avec Arsenal : «Nous avons raté le début de saison, mais nous avons fini par retrouver la forme aux alentours de Noël. J’ai commencé à enchaîner les matchs, alors oui je me sens vraiment chez moi. Je ne dirais pas que la fin de saison a été décevante malgré la défaite en finale de la Coupe de France. Nous avons réussi à nous qualifier pour la Coupe d’Europe. Nous aurions aimé participer à la Ligue des Champions, mais ce n’est pas le cas. A nous d’être plus concentrés pour maximiser les opportunités qui s’offriront à nous», a-t-il développé selon des propos repris par le média Olympique-et-Lyonnais.com ces dernières heures. Peu utilisé en début de saison dernière car pas dans les plans de Laurent Blanc et Fabio Grosso, Maitland-Niles a su monter en puissance et a eu un rôle non négligeable dans le redressement spectaculaire de son équipe en 2024. En attendant d’aller chercher une place dans la plus prestigieuse des compétit