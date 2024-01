Lyon se rapproche d'un accord avec West Ham pour Benrahma

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Sur cette fin de mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais est sur tous les fronts. Le club rhodanien est en train de finaliser l'arrivée de Saïd Benrahma. Un accord avec West Ham est proche.

Actuellement positionné à la 16e place de la Ligue 1, l'OL doit absolument se ressaisir. John Textor l'a parfaitement compris et n'hésite pas à investir en masse sur le marché des transferts pour renforcer l'effectif. Récemment, Nemanja Matic, Gift Orban, Malick Fofana et les Brésiliens Lucas Perri ainsi qu'Adryelson sont arrivés. Mais vraisemblablement, la direction rhodanienne n'est pas encore rassasiée. À en croire les informations de Sky Sports, l'OL est sur le point de se mettre d'accord avec West Ham sur le transfert de Saïd Benrahma. L'Algérien joue beaucoup moins avec les Hammers cette saison et ouvre la porte à un départ. Le média anglais affirme que les Gones ont proposé 17,5 millions d'euros à West Ham pour s'offrir les services du joueur de 28 ans.

Lyon fait plier West Ham et attend le choix de Benrahma

L'accord entre Lyon et West Ham est très proche. L'actuel 6e de la Premier League exigeait 23 millions d'euros il y a quelques semaines mais a visiblement baissé ses exigences. Il reste désormais à convaincre Saïd Benrahma de rejoindre le club français. Car Sky Sports explique néanmoins que le joueur n'a pas encore pris de décision au sujet de son avenir. L'ailier a connu la Ligue 1 avec l'OGC Nice puis le SCO d'Angers avant de briller en Angleterre. Benrahma a l'opportunité de rejoindre un projet ambitieux où il aura assurément un rôle prépondérant. Quelques détails sont encore à régler mais si Saïd Benrahma décide d'accepter la proposition de l'OL, alors il deviendra une recrue très importante dans l'objectif du maintien en championnat, lui qui avait marqué lors de la finale de l'Europa Conference League la saison passée pour permettre à West Ham de remporter le titre.