Lyon : Memphis Depay et Anthony Lopes en furie !

Dans : OL.

Lyon est tombé de très haut dimanche soir en s’inclinant à domicile contre Nice, ne profitant pas du match nul de Monaco à Lens.

La troisième place de la Ligue 1 tendait les bras aux Lyonnais, qui n’ont pas profité de l’opportunité et qui disputeront l’Europa League la saison prochaine. Une énorme désillusion pour l’équipe de Rudi Garcia, auteur d’une fin d’année 2020 en boulet de canon mais qui a fait preuve de trop d’irrégularité tout au long de la saison pour espérer une qualification en Ligue des Champions. Après la défaite face aux Niçois dimanche soir, les têtes étaient lourdes et les mots difficiles à trouver pour Memphis Depay, qui a disputé son ultime match sous les couleurs de l’OL.

Depay agacé...

« Je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Ce n'est pas la première fois cette saison que ça arrive... On a manqué de concentration. Je suis très triste de finir là-dessus. Je suis à Lyon depuis 2017, je n'ai pas gagné de trophée. On a fait une longue saison, avec une bonne équipe, et c'est difficile de finir comme ça, sans la qualification pour la Ligue des champions. Le vestiaire était très silencieux. Tout le monde est très déçu. Je vais partir, j'ai grandi ici, je suis arrivé à 23 ans, j'ai aimé la culture française. C'était du bon temps, un passage important de ma vie. Lyon est pour toujours dans mon coeur. J'aurais aimé laisser le club différemment » a commenté Memphis Depay, en fin de contrat et qui va rejoindre librement un grand club européen dans les semaines à venir.

... Lopes abattu

Bien moins performant qu’à l’accoutumée cette saison, Anthony Lopes était également très déçu après la défaite de l’OL. Véritable leader des Gones, l’international portugais avait martelé à plusieurs reprises au cours de la saison qu’il était envisageable qu’un club de la dimension de Lyon rate le coche deux années de suite pour la qualification en Ligue des Champions. C’est pourtant ce qu’il s’est passé. « Il n'y a pas de mots, c'est très dur. Sur notre deuxième partie de saison, non je ne pense pas (mériter la qualification en Ligue des champions), on a péché sur certains matches. Ça a été très dur mentalement, il va falloir se relever, car on doit aller de l'avant pour la saison prochaine » fustigeait au micro de Canal + le gardien de l’OL, qui va maintenant se concentrer sur l’Euro avant de repartir au charbon pour une saison sous les couleurs de Lyon.