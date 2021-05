Lyon : Jorge Jesus plan B si Galtier refuse ?

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas espère toujours obtenir un accord avec Christophe Galtier, mais face à la menace constitué par l'OGC Nice, Lyon aurait déjà un autre nom en tête.

L’Olympique Lyonnais saura dans les prochaines 48 heures si Christophe Galtier sera le successeur de Rudi Garcia. Mais forcément Juninho ne peut pas rester les bras croisés en attendant que celui qui a mené Lille au titre de champion de France se décide, d’autant plus que le menace niçoise est très sérieuse. Et selon le quotidien sportif portugais MaisFutebol, parmi les pistes sérieuses étudiées par l’OL, il y a celle qui mène à Jorge Jesus, l’entraîneur portugais de Benfica où il a fait son retour l’an dernier après une saison au Brésil couronnée de succès puisqu’il a remporté une Copa Libertadores avec le club de Flamengo. Agé de 66 ans, Jorge Jesus a encore un an de contrat avec le mythique club portugais, mais le média précise que « Jesus est un des favoris de Juninho pour devenir entraîneur de Lyon ».

Jesus à Lyon, c'est du sérieux

Troisième du championnat du Portugal, Benfica passera par les éliminatoires pour tenter d'obtenir un ticket pour la Ligue des champions, et forcément cela pourrait peser lourd dans les réflexions de Jorge Jesus, puisque l'Olympique Lyonnais devra se contenter de l'Europa League. Cependant, le challenge proposé par l'OL est tentant pour l'expérimenté technicien, l'occasion de découvrir un nouveau championnat avec un challenge sportif très élevé n'étant pas à négliger. C'est désormais Christophe Galtier qui a les clés dans ce dossier, l'entraîneur français étant ouvertement le choix numéro 1 de Jean-Michel Aulas et de Juninho.