Lukeba reste à l’OL, Textor gagne la bataille ‍!

A force de refuser les offres du RB Leipzig pour Castello Lukeba, l’OL a écœuré le club allemand qui se tourne désormais vers d’autres cibles.

En attendant de connaitre le dénouement du feuilleton Bradley Barcola, l’Olympique Lyonnais est peut-être en train de gagner la bataille pour conserver au sein de son effectif son prometteur défenseur central Castello Lukeba. Depuis le début du mois de juillet, le taulier de l’OL est une priorité du RB Leipzig au mercato. Le club allemand a soumis trois offres aux Gones, dont la dernière atteint 35 millions d’euros bonus compris.

RB Leipzig have submitted one more bid for Lutsharel Geertruida — talks ongoing with Feyenoord. 🚨🔴⚪️ #RBLeipzig



Negotiations will continue after OL said no to new bid for Lukeba yesterday.



Leipzig, still looking for Gvardiol’s replacement. pic.twitter.com/8LTGnENxhb