Lucas Perri choque l'OL à Berlin

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Lucas Perri prend ses marques à l'OL et, pour le moment, cela se passe très bien. Sa préparation est excellente, en témoigne une performance de haut niveau à Berlin samedi tant en attaque qu'en défense.

Détrôner un taulier comme Anthony Lopes n'était pas évident mais Lucas Perri le supporte mieux que prévu. Le Brésilien, nouveau gardien titulaire de l'OL, réalise une préparation estivale solide. Pour preuve, il n'a encaissé aucun but lors des matchs amicaux de l'OL. C'était notamment le cas samedi sur le terrain de l'Union Berlin. L'OL s'y est imposé 4-0 et Lucas Perri s'est montré décisif. Il y a eu les arrêts bien sûr mais aussi deux longs dégagements merveilleux qui ont amené les deux derniers buts lyonnais de Gift Orban.

Perri, menace offensive de l'OL ?

Sa première relance est directement arrivée sur le Nigérian qui n'a pas manqué de féliciter son gardien dès le ballon mis au fond. La seconde relance a aussi piégé les Allemands dans leur dos, trouvant Baldé qui a servi Orban pour son doublé. Lucas Perri a été logiquement félicité par Rémy Vercoutre, son entraîneur spécifique, après la rencontre. Ce dernier a indiqué que les dégagements décisifs du Brésilien étaient le fruit d'une tactique savamment orchestrée par Pierre Sage.

« C'est important pour la confiance de l'équipe de ne pas encaisser de buts. Lucas a besoin de repères, c'est pour ça qu'il enchaîne les minutes. On travaille beaucoup sur le fait de switcher l'axe défensif et l'axe offensif, le fait d'être connecté à son équipe. Il a reconnu que Berlin pressait haut. On savait que Berlin allait nous poser du souci parce qu'ils font du marquage individuel. On savait que ça puiserait dans leurs ressources physiques. Il fallait tenir. Et nos joueurs ont trouvé de bons relais, notamment sur les côtés », a t-il avoué auprès d'OL Play. Voilà qui justifie pleinement la titularisation de Perri au profit de Lopes, souvent plus limité balle au pied. Après Jake O'Brien buteur prolifique de la tête la saison passée, l'OL a peut-être trouvé de quoi inquiéter les défenses adverses...au sein de sa propre défense.