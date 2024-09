Lovren fait pleurer le comptable de l'OL une dernière fois

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pensionnaire du loft depuis plusieurs mois, Dejan Lovren va partir ce samedi, mais les dernières heures de son bras de fer ont obligé l'OL à faire des grosses concessions pour cela.

L'OL va enregistrer un nouveau transfert ce samedi. Difficile de savoir si on peut appeler cela un transfert, ou une véritable salade grecque. Mis sur la touche depuis le mois de juillet, Dejan Lovren n’a jamais trouvé preneur malgré un mercato à rallonge. Quelques championnats pouvaient encore recruter jusqu’à ce vendredi soir, et le défenseur central était annoncé au PAOK Salonique avec instant. Mais la soirée de vendredi s’est passée et aucune signature officielle n’a été annoncée. Résultat, le Croate est toujours à Lyon mais le fiasco va probablement être évité dans les prochaines heures. En effet, en vertu d’un point de règlement de la Ligue grecque, un joueur peut tout de même signer après les délais si les premiers accords étaient trouvés avant la fin de la deadline. Une façon de faire assez troublante dans ce dossier où l’OL a poussé le Croate dehors, et que le club de Salonique voulait surtout payer le moins possible.

Lovren, c'est 4,8 ME de salaire annuel

Résultat, en vertu de cette dérogation, Dejan Lovren va bien signer au PAOK ce samedi et les dernières négociations lui auront permis d’avoir gain de cause envers l’OL. Le pensionnaire du loft, bien décidé à ne faire aucun cadeau au club rhodanien, a réussi à négocier de se faire payer une partie de son salaire restant sur la dernière année, pour pouvoir signer libre ailleurs. Non seulement l’OL ne va rien toucher sur ce transfert, qui se transforme donc en arrivée libre, mais en plus il va lâcher une partie 4,8 millions d’euros de salaire du Croate, dont le deuxième passage à Lyon aura été catastrophique. Et même sa vente aura été compliquée, et coûteuse. L’OL préfèrera toutefois retenir l’économie réalisée sur son salaire pour un joueur sur lequel Pierre Sage ne comptait pas cette saison.