Liverpool craque pour Lukeba, l'OL en grand danger

Par Corentin Facy

Le RB Leipzig passe la seconde pour recruter Castello Lukeba, un joueur qui est également une cible de Liverpool. Plus que jamais, l’OL devra être très solide s’il veut conserver son international espoirs français lors du mercato.

Bradley Barcola et Castello Lukeba animent le mercato bien morose de l’Olympique Lyonnais cet été. Et pour cause, les deux pépites des Gones sont très courtisés sur le marché des transferts. L’ailier droit de 20 ans, surveillé par Manchester City et le RB Leipzig, est une priorité du PSG dont le coordinateur sportif Luis Campos souhaite absolument le recruter. Le défenseur central de l’Equipe de France espoirs a de son côté fait l’objet de trois offres de Leipzig dont la dernière grimpe à plus de 35 millions d’euros bonus compris.

Malo Gusto, Castello Lukeba et Rayan Cherki sont dans la liste des 100 joueurs de moins de 21 ans nommés pour le titre de 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗕𝗼𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟮 ! 💫🔴🔵#MadeInOL pic.twitter.com/DCaBgzj9fJ — Olympique Lyonnais (@OL) June 16, 2022

D’après les premières indiscrétions, cette proposition va être rejetée par l’OL qui tient pour l’instant la promesse faite par Santiago Cucci dans L’Equipe. Le successeur de Jean-Michel Aulas a expliqué que l’OL allait garder ses meilleurs joueurs, peu importe les offres et c’est pour l’instant ce qui est fait. Mais le dossier Castello Lukeba va encore se corser davantage dans les jours à venir. Et pour cause, à en croire les informations du site Liverpool.com, les Reds sont très intéressés eux aussi par le profil de Castello Lukeba durant ce mercato estival. Au contraire du RB Leipzig, qui a toujours fait du Lyonnais une priorité, le défenseur des Bleuets n’était pas initialement une priorité de Jürgen Klopp à Liverpool.

Liverpool flashe à son tour sur Lukeba

En effet, le technicien allemand souhaitait recruter un défenseur plus expérimenté mais selon le média proche des Reds, les différentes pistes de Liverpool n’ont pas abouti et voilà que le cador de la Premier League se penche très sérieusement sur le cas de Castello Lukeba. A ce jour, aucune offre n’a été transmise par le club de la Mersey mais nul doute que Liverpool pourrait dégainer rapidement une offre susceptible de faire vaciller l’OL au vu des moyens colossaux dont bénéficient les clubs de Premier League grâce à leurs droits TV. Si officiellement, Lukeba n’est pas à vendre, l’intérêt de Liverpool est une raison de plus de trembler pour les supporters lyonnais dans ce dossier.