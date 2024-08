Les frères Lebrun au Groupama, l’OL surfe sur les JO

Encensé par les athlètes, le public français a parfaitement répondu présent pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Ligue 1 espère profiter de cet engouement durant la saison. Des invitations seront envoyées à certains sportifs tricolores comme les frères Lebrun, attendus au Groupama Stadium pour l’Olympico.

La ferveur aperçue pendant les Jeux Olympiques a donné des idées à la Ligue 1. Quelques jours après la fin des compétitions sur le sol français, les clubs de l’élite aimeraient conserver cette passion dans les stades de football. Ce n’est évidemment pas le même contexte ni le même public. En tout cas, les écuries du championnat, peut-être aidées par les tarifs proposées par le diffuseur DAZN, sont déjà agréablement surprises par les chiffres de vente des abonnements. De quoi envisager de belles affluences tout au long de la saison. Reste à savoir si l’ambiance folle des Jeux Olympiques sera au rendez-vous.

Pour la prolonger, certains clubs de Ligue 1 ont pris des initiatives. Pendant que Toulouse, la ville d’origine de Léon Marchand, prépare la venue du nageur au Stadium, d’autres formations s’apprêtent à rendre hommage à leurs Bleuets médaillés d’argent. Le Stade Brestois va ainsi honorer son latéral gauche Bradley Locko à Francis-Le-Blé, comme le Stade Rennais avec Adrien Truffert, Désiré Doué et Adrien Truffert, ou encore l’Olympique Lyonnais pour Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, sans oublier la championne olympique américaine Lindsey Horan.

