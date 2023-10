Les chiffres sont tombés, c'est la pire recrue de l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Suite aux sanctions de la DNCG, l'Olympique Lyonnais n'a pas été en mesure de recruter comme espéré et le mercato estival a été assez brouillon, avec notamment les départs de plusieurs cadres et l'arrivée désastreuse d'un joueur.

Après 8 journées disputées, Lyon est avant-dernier de la Ligue 1. Le début de saison est catastrophique et si les anciens sont à la peine, les recrues n'apportent pas grand-chose. Comme par exemple Mama Baldé. Auteur d'un bon exercice 2022/2023 avec Troyes, malgré la relégation, le Bissaoguinéen avait tout de même inscrit 12 buts ainsi que 3 passes décisives en 34 matchs disputés. Un bilan qui faisait de Mama Baldé, un attaquant très efficace de la Ligue 1, par rapport à son volume d'occasions. L'OL a donc misé sur lui cet été avec un prêt, assorti à une option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros. Mais après 5 matchs disputés avec les Gones, le constat est terrible pour le joueur de 27 ans.

Mama Baldé, la pire recrue de l'histoire de l'OL ?

Après le match nul (3-3) contre le FC Lorient, les chiffres sur Mama Baldé sont tombés et ils ne sont pas vraiment pas flatteurs. L'ancien Dijonnais, qui a également connu une descente avec le DFCO en 2021, n'a tiré qu'à 6 reprises en 5 matchs. Il n'a réussi que 25 passes, pour un total de 44 ballons perdus. Avec seulement 4 dribbles réussis et 13 contrôles manqués, les débuts de l'international avec les Lycaons (17 sélections) sont plutôt médiocres. Le natif de Bissau va devoir retrouver de la confiance pour espérer avoir du temps de jeu sous les ordres de Fabio Grosso. Cette saison, l'OL est toujours en quête de sa première victoire, et Mama Baldé de son premier but en Ligue 1. Car pour le moment, le passage du joueur formé au Sporting est en train de se transformer en un véritable flop.