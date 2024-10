Lepenant sera transféré, Kombouaré s’en prend à l’OL

Dans : OL.

Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat par l’Olympique Lyonnais, Johann Lepenant sera définitivement transféré au FC Nantes. L’entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré a annoncé le futur transfert du milieu de terrain, tout en regrettant l’impossibilité de l’aligner contre les Gones dimanche.

Johann Lepenant ne devrait plus porter le maillot de l’Olympique Lyonnais. Absent des plans de l’entraîneur Pierre Sage, le milieu de terrain a été prêté au FC Nantes cet été. Et d’après Antoine Kombouaré, le club dirigé par Waldemar Kita compte bien lever l’option d’achat. Les Canaris ont effectivement la possibilité de conclure le transfert pour 2,5 millions d’euros. « On sait depuis le début qu’on va le garder, a expliqué le coach des Canaris en conférence de presse ce vendredi. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait payer le contrat. »

Johann Lepenant est Jaune et Vert !#OnEstNantes pic.twitter.com/UAqy7YWUOU — FC Nantes (@FCNantes) August 10, 2024

A l’origine de la signature de Johann Lepenant, Antoine Kombouaré se réjouit forcément du transfert définitif à venir. Et de la probable signature de l’ex-Caennais pour une durée de quatre ans. En revanche, le Kanak n’est absolument pas satisfait du contenu des négociations. Le deal stipule que l’international Espoirs français, toujours sous contrat à Lyon, ne pourra pas affronter le club rhodanien dimanche en Ligue 1. Une clause très répandue et pourtant difficile à avaler pour l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

Kombouaré ne comprend pas la clause

« On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous, a révélé le technicien. Quand un joueur quitte son club, et même avec une option d’achat qui est complètement acquise, il devrait pouvoir jouer. Je fais le constat et je laisse les gens changer les choses. » Habitué à subir les performances de ses anciens joueurs, l’Olympique Lyonnais ne s’en plaindra pas.