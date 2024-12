Le PSG et Rayan Cherki, c'est presque mort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki plaît au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais étant tout proche de signer au PSG l'été dernier. Et cela semble mal engagé pour le mercato d'hiver.

Auteur d'une excellente première moitié de saison avec l'OL, Rayan Cherki se sait convoité dans toute l'Europe, mais également en Ligue 1 où Paris avait déjà bougé dans ce dossier l'été dernier. Après avoir prolongé son contrat avec son club formateur jusqu'en 2026, le milieu offensif ne partira pas gratuitement et c'est tout ce que voulait John Textor. A moins d'une semaine de l'ouverture du mercato, le nom du prodige lyonnais revient dans l'actualité parisienne, son profil plaisant énormément à Luis Enrique. Cependant, l'entraîneur espagnol devra probablement faire sans Rayan Cherki. Car l'un des insiders les mieux informés sur le PSG confirme que ce dossier est devenu très compliqué à concrétiser pour les champions de France pour de nombreuses raisons. Et cela même si la possibilité de voir Paris offrir un deal à l'OL en incluant Marco Asensio a récemment été évoqué.

Dans une émission sur Twitch, Djamel est revenu sur le dossier Rayan Cherki et a clairement fait comprendre que le Paris Saint-Germain n'était plus en pole dans ce dossier. « Cherki au PSG cet hiver, là ce n’est pas la tendance, je ne vais pas vous mentir. Comme je l’ai déjà dit, au sein du club, il y en a qui ont toujours le seum par rapport à ce qu’il s’est passé cet été. Lors des négociations, tout avait été trouvé, l’accord avec l’OL, l’accord avec le joueur, même la visite médicale avait été planifiée. Et au dernier moment, il a fait faux bond et a voulu aller à Dortmund parce que des gens autour de lui voulaient qu’il aille à Dortmund.

Du coup, il y en a eu plusieurs qui l’ont eu mauvaise au club. La piste avait été relancée à la fin du mercato, car à ce moment-là Sissoko avait repris le dossier et voulait le faire signer au PSG. Mais désormais, les relations entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor sont compliquées, et en plus, il y a d’autres clubs qui sont sur lui. En Premier League, il est voulu par Liverpool et Arsenal, et compte tenu des soucis financiers de l’OL, cela n’étonnera pas si Lyon lâche un gros joueur. Mais à l’instant T, Cherki au PSG ce n’est pas une tendance », reconnait l'insider, qui ne voit donc pas l'opération se faire durant le mois de janvier.