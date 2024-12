Cherki au PSG, Paris propose un joueur à 20ME à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Rayan Cherki n'est pas nouveau. Et pour faciliter l'opération, le PSG est prêt à mettre un de ses joueurs dans la balance.

Rayan Cherki a éclaté depuis le début de la saison, le milieu offensif lyonnais ayant visiblement été dopé par sa prolongation de contrat avec l'OL. Compte tenu de ses prestations dans l'équipe de Pierre Sage, non seulement Cherki tape à la porte de l'équipe de France, mais il voit également de nombreux clubs s'intéresser à lui, au moment où le club de John Textor va probablement avoir besoin de beaucoup d'argent pour dribbler la DNCG. L'été dernier, le Paris Saint-Germain avait tourné autour de Rayan Cherki, mais comme le propriétaire de l'OL l'avait avoué, l'affaire ne s'était pas faite pour des raisons que John Textor n'avait pas dévoilées. Luis Campos apprécie toujours le joueur lyonnais et même si Cherki paraît vouloir finir la saison avec l'Olympique Lyonnais, le PSG est prêt à faire une double offre à l'OL.

Pour permettre à l'opération de se faire, le Paris Saint-Germain pourrait en effet ajouter Marco Asensio dans la transaction pour faire venir Rayan Cherki. « Le PSG est intéressé par Rayan Cherki de l’OL, mais la piste semble compliquée à cause de la concurrence d’autres clubs et de la mésentente entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. Oui, un joueur pourrait faire le chemin inverse. Lyon est intéressé par Asensio, mais quid du joueur?!? », affirme le compte PSG Inside Actus au sujet de cette possible opération entre les deux clubs.

Pour le club de la capitale, l'idée est de donner un gros chèque à l'Olympique Lyonnais pour son joueur, tout en trouvant une solution pour Marco Asensio, qui est désormais plus ou moins placardisé par Luis Enrique. L'international espagnol de 28 ans pourrait rebondir du côté de Lyon, du moins s'il accepte d'être mis dans une transaction qui l'envoie loin du Paris Saint-Germain. Selon le site Transfermarkt, la valeur de Marco Asensio est estimée à 20 millions d'euros tandis que celle de Rayan Cherki est passée à 30 millions d'euros.