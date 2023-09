Le PSG est humain, l’OL va le prouver

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré une entame de saison ratée, l’Olympique Lyonnais aborde le choc face au Paris Saint-Germain avec ambition. L’entraîneur Laurent Blanc et ses hommes sont bien déterminés à créer la surprise dimanche soir.

Battu à deux reprises avant son triste match nul à Nice (0-0) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais s’est au moins rassuré sur le plan défensif. Suffisant pour résister aux assauts du Paris Saint-Germain ? « Ça peut être très compliqué contre cette équipe, a prévenu l’entraîneur des Gones Laurent Blanc. Ils ont des individualités, une cohésion d'équipe, ça peut faire très, très mal. » Il n’empêche que le technicien interdit à ses joueurs d’aborder ce choc avec la peur au ventre.

« Il ne faut pas avoir peur d'avoir envie de jouer, il faut jouer au football, a demandé Laurent Blanc. Je suis content de la semaine, tout a été mieux que les semaines précédentes. Il ne faut surtout pas avoir peur de jouer ce match-là. Les mauvais résultats peuvent bloquer... Mais il faut essayer de développer notre jeu contre une équipe qui va essayer de nous laisser le ballon le moins possible. On ne pourra pas se contenter seulement de défendre contre eux si on veut faire un résultat. » Le message est bien passé du côté de Duje Caleta-Car, prêt à regarder les Parisiens droit dans les yeux.

« Ce sont des joueurs comme nous »

« On n’a peur de personne, a confirmé le défenseur central. Ce sont justes des joueurs comme nous. Ils ont de la qualité. Messi et Neymar sont partis mais ils ont fait venir Dembélé, Asensio, Ramos et Kylian Mbappé est toujours là. J’ai affronté Paris avec Marseille, mes coéquipiers les ont affrontés l’année dernière. On connaît leurs forces. Si vous leur donnez des espaces, ils vont vous punir. Mais si tout le monde joue bien défensivement, on peut y arriver. Il faut qu’on joue sans peur. On veut faire un bon match et n'être effrayé par personne. » Les Lyonnais évolueront tout de même sous pression étant donné qu’une défaite pourrait déjà créer un écart important avec certains concurrents.