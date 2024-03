Le patron de l'OL prépare sa vengeance

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans le dur en début de saison, l'OL était voué à descendre en Ligue 2 selon les statistiques. Une revanche savoureuse pour Laurent Prud'homme.

Victorieux à Toulouse ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais se retrouve pour la première fois de la saison plus proche des places européennes que de la relégation. Un gros soulagement pour tout un club, qui n’arrivait pas à s’échapper des bas-fonds de la Ligue 1 pendant la première partie de l’exercice, et ce malgré un effectif pas vraiment amené à jouer le maintien, et l’un des plus gros budgets du football français.

Le mot relégation a même parfois été prononcé, tant la solution ne venait pas, même si John Textor a toujours balayé franchement la moindre idée de se battre pour le maintien, assurant que le renouveau de l’OL viendrait dans le courant de la saison. A juste titre puisque actuellement, la formation de Pierre Sage enchaine les victoires en dehors d’un revers contre Lens et peut espérer raccrocher la première partie du tableau en cas de succès face à Reims après la trêve.

L'OL fait mentir les statistiques

🔥 Retrouvez toutes les 📸 de notre victoire à Toulouse 🔴🔵⤵#TFCOL 📸 @DamienLGphoto — Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2024

Une vraie performance aussi aux yeux de Laurent Prud’homme, qui tient à souligner à quel point la situation était périlleuse, il y a seulement trois mois de cela. Selon Le Progrès, le directeur général de l’OL garde précieusement en bonne place dans son téléphone la statistique sortie par la société spécialisée Opta, qui a dévoilé quand Lyon était au creux de la vague, que les chances comptables de voir le club rhodanien descendre en Ligue 2 étaient maximales. « Aucune des 14 dernières équipes à avoir compté 7 points ou moins après 14 matches d’une saison en Ligue 1 (en comptant 3 points pour une victoire) n’a échappé à la relégation en fin d’exercice, depuis Sète en 1947/48 (6 points – 16e sur 18 au final) », expliquait ainsi Opta, pour casser un peu plus le moral des Lyonnais. Finalement, même si la survie en Ligue 1 n’est pas assurée mathématiquement encore, l’OL a effectué un redressement spectaculaire, lui permettant de pouvoir sereinement penser à se maintenir. Cela a aussi été rendu possible grâce à un mercato très offensif et dépensier, ce que tous les clubs dans cette situation ne pouvaient pas forcément se permettre les années précédentes.