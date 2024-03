Le nouveau policier est arrivé, il fait la loi à l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Auteur du but de la victoire face à Toulouse en Ligue 1, Jake O'Brien a offert un succès très important et décisif dans la course à l'Europe pour l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central marche dans les pas de Cris.

Arrivé comme un parfait inconnu, dévalorisé, Jake O'Brien est en train de mettre tout le monde d'accord et s'impose comme l'une des révélations de la saison, à l'OL. Malgré un manque d'expérience, l'Irlandais n'avait disputé qu'une saison complète depuis le début de sa carrière, à Molenbeek, en deuxième division belge, le joueur de 22 ans dégage une grande maturité et sérénité. De plus, Jake O'Brien est capable de se montrer décisif. Cette saison, il a marqué 4 fois en championnat, en seulement 19 matchs disputés. Un total assez élevé, à ce stade de la compétition, pour un défenseur central. De plus, historiquement, à Lyon, les défenseurs ne sont pas très adroits devant le but. Comme le rapporte le journal Le Progrès, la dernière fois qu'un arrière avait marqué 4 buts, c'était Cris, lors de la saison 2006-07 en Ligue 1.

Jake O'Brien fonce sur le record de Cris

𝗠𝗡𝗧 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🇮🇪



John O'Shea names a 26-man squad for 🇧🇪 &🇨🇭



▪️ Szmodics in

▪️ First call-ups for O'Brien & Azaz

▪️ Coleman, Brady, Obafemi & O'Dowda return



Exciting squad for our March double-header 💚



23/03 | 🇮🇪🆚🇧🇪

26/03 | 🇮🇪🆚🇨🇭 pic.twitter.com/ftkGCywyiw — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) March 14, 2024

Jake O'Brien a donc encore 8 matchs pour briser le record du roc brésilien, surnommé Le Policier par sa capacité à faire la loi dans les surfaces. Compte tenu de sa forme, et même celle des Gones, c'est totalement envisageable. Les belles performances de Jake O’Brien ne sont pas passées inaperçues, même à l'étranger. Après avoir disputé 11 matchs avec l'équipe des espoirs de l'Irlande, le numéro 12 lyonnais a été appelé pour la première fois de sa carrière en sélection nationale. L'Irlande doit disputer deux matchs amicaux, face à la Belgique le 23 mars et contre la Suisse le 26. La formation de John O'Shea ne participera pas à l'Euro 2024 en Allemagne et doit se reconstruire. Jake O'Brien pourrait peut-être devenir le nouveau visage de la défense centrale irlandaise. En attendant, il a Cris dans le viseur pour marquer l'histoire de l'OL.